Cresce la richiesta di gadget economici con logo per la promozione del brand nel post-Covid

Con i prodotti low price customizzabili con la stampa del logo aziendale si può un qualsiasi oggetto comune in un efficiente strumento di marketing.

Dopo il drastico calo degli investimenti pubblicitari nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, nei primi mesi del 2021 torna a crescere la spesa delle imprese per la promozione. D’altronde, nonostante i timori sulla variante Delta, il piano vaccinale ha garantito una copertura considerevole della popolazione, riducendo il numero di contagiati e soprattutto di persone ricoverate per il Covid-19.

Tuttavia le aziende devono fare i conti con una situazione finanziaria spesso difficile, con una riduzione del PIL nel 2020 di quasi il 9% secondo i dati Istat e la forte crisi di alcuni settori, come il commercio al dettaglio, le telecomunicazioni e i trasporti. Per questo motivo è importare trovare soluzioni più accessibili per la promozione aziendale, ad esempio puntando sui gadget economici personalizzabili.

Si tratta di prodotti low price customizzabili con la stampa del logo aziendale, per trasformare un semplice oggetto comune in un efficiente strumento di marketing. Anche con un budget pubblicitario ridotto esistono comunque tante opzioni tra cui scegliere, inoltre rivolgendosi ai servizi di stampa online è possibile brandizzare il gadget a prezzi competitivi.

Calendario olandese: il gadget più economico per la promozione aziendale

Come segnalato dai professionisti di GedShop, tra le soluzioni più accessibili in assoluto per la promozione del marchio ci sono i calendari personalizzati economici, gadget con logo a prezzi vantaggiosi ideali per la pubblicità e la visibilità del brand. In particolare, un modello molto gettonato sono i calendari olandesi, un accessorio sempre utile e apprezzato da sistemare in casa, in ufficio, nella postazione di home office o all’interno del proprio negozio.

Con una spesa contenuta è possibile scegliere tra diversi modelli di calendario con logo, con la possibilità di optare per il calendario da tavolo in carta semplice o patinata, oppure il calendario da fissare alla parete. Inoltre sono disponibili prodotti di forma rettangolare o quadrata, con silhouette stretta o più larga, colori convenzionali o fluorescenti. Lo stesso vale per le dimensioni, per acquistare calendari olandesi con struttura compatta o più grandi indicati per superfici e ambienti più estesi e spaziosi.

Per risparmiare sull’acquisto dei calendari personalizzati basta selezionare i modelli più economici, usando i filtri delle piattaforme specializzate per individuare i prodotti meno costosi più adatti alle proprie esigenze promozionali. Per ottenere un ulteriore risparmio è possibile ordinare grandi quantitativi, usufruendo di sconti progressivi che rendono il prezzo unitario dei calendari pubblicitari sempre più conveniente e basso.

Su gedshop.it è anche possibile beneficiare di vari servizi inclusi nel prezzo, per abbattere ancora di più le spese per la promozione del brand, grazie alla stampa ad 1 colore compresa, la verifica della bozza grafica gratuita e la consegna ordinaria dei gadget senza costi aggiuntivi. In questo modo è possibile sfruttare le potenzialità dei gadget con logo anche senza risorse elevate, per aumentare la visibilità del marchio e rilanciare il business in maniera sostenibile.

Le alternative più apprezzate per i gadget economici promozionali

Nonostante i calendari personalizzabili siano tra i gadget aziendali più accessibili economicamente, esistono delle alternative altrettanto convenienti per promuovere l’azienda a prezzi ridotti. Una soluzione interessante sono le bandane con logo, con la possibilità di comprare e brandizzare modelli low price, come le bandane realizzate in cotone e poliestere.

Altrettanto vale per le penne personalizzate, ottimi gadget per la brand identity aziendale e la sponsorizzazione del marchio durante eventi come manifestazioni, fiere e congressi. Oggetti economici per la pubblicità sono anche le custodie per smartphone e tablet, tra cui quelle trasparenti waterproof. Uno dei prodotti promozionali più accessibili sono i braccialetti personalizzabili, caratterizzati da un prezzo davvero ridotto ma in grado di aumentare l’engagement delle campagne pubblicitarie.

Ovviamente il prezzo finale del gadget con logo aziendale non dipende appena dal tipo di prodotto, ma anche dalle soluzioni di stampa e dai costi accessori per la customizzazione dell’oggetto promozionale. Per evitare brutte sorprese è consigliabile utilizzare soltanto servizi professionali di qualità, rivolgendosi alle imprese in grado di offrire condizioni trasparenti, costi chiari e il massimo supporto nella scelta dei gadget e delle opzioni di stampa più adatte alle proprie esigenze.