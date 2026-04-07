Cresce l'attesa per "Il Diavolo Veste Prada 2", il trailer finale

Roma, 7 apr. (askanews) – Ecco il trailer finale de “Il Diavolo Veste Prada 2”, con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii. Il film arriverà nelle sale italiane il 29 aprile.Il tour mondiale de, iniziato nei giorni scorsi a Città del Messico, ha portato in questi giorni Meryl Streep e Anne Hathaway a Tokyo.

Poi proseguirà nelle città di Seoul e Shangai, per continuare con la prima mondiale a New York e concludersi con la premiere europea a Londra.A quasi vent’anni dalle loro interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del film del 2006.Tornano il cast originale, il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, a cui si aggiungono una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J.

Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film.