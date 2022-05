Cresce l'eolico europeo

(Adnkronos) – L'energia eolica in Europa continua a crescere. WindEurope, il report annuale sulle tendenze finanziarie del settore, dimostra come nel 2021 il Vecchio Continente abbia raggiunto un altro record: una nuova capacità installata di 25 Gigawatt. Un risultato ottenuto malgrado la spesa sia stata di soli 41 miliardi di euro, ossia l’11% rispetto a quanto investito nel 2020: in sostanza ora in Europa si riesca a costruire più impianti e più potenti, spendendo meno.

Merito della scelta di investire principalmente nell’eolico a terra, meno costoso rispetto all’off shore, che da solo rappresenta quasi l’80% dei nuovi gigawatt a disposizione.