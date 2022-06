Crescono gli occupati nel primo trimestre, +905mila nell’anno

Milano, 13 giu. (askanews) – In un anno, quasi un milione di posti in più in Italia, ma in gran parte sono contratti a termine. Nel primo trimestre 2022 si registrano 120 mila occupati in più rispetto al quarto trimestre 2021 (+0,5%), per effetto appuntp della crescita dei dipendenti a termine (+72 mila, +2,4% in tre mesi) e di quella, meno intensa, dei dipendenti a tempo indeterminato (+33 mila, +0,2%) e degli indipendenti (+15 mila, 0,3).

In termini tendenziali l aumento dell occupazione (+905 mila unità, +4,1% in un anno) coinvolge sia i dipendenti, a tempo indeterminato (+369 mila, +2,6%) e soprattutto a termine (+412 mila, +16,3%), sia gli indipendenti (+124 mila, +2,6%). E’ la fotografia scattata dall’Istat che ha diffuso i dati sul mercato del lavoro nel primo trimestre dell’anno.

Il tasso di occupazione sale al 59,7%, +0,4 punti sul trimestre precedente.

Il numero di disoccupati, rispetto al quarto trimestre 2021, diminuisce (-114 mila, -5% in tre mesi), così come quello degli inattivi di 15-64 anni (-66 mila, -0,5%).