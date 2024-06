Roma, 12 giu. (askanews) - Crescono gli spazi co-working firmati Poste italiane ' Il progetto Polis con "Spazi per l'Italia" metterà a disposizione di cittadini e imprese 250 spazi di co-working sparsi su tutto il territorio nazionale, 80 dei quali in Comuni con meno di 15mila. È la volta di Sant...

Roma, 12 giu. (askanews) – Crescono gli spazi co-working firmati Poste italiane ‘ Il progetto Polis con “Spazi per l’Italia” metterà a disposizione di cittadini e imprese 250 spazi di co-working sparsi su tutto il territorio nazionale, 80 dei quali in Comuni con meno di 15mila. È la volta di Santa Maria Capua Vetere in Provincia di Caserta, dove è stato inaugurato uno dei primi della Campania.