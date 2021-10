Criminalità: Mattarella, 'si combatte con formazione coscienze in tutto il Paese' (2)

(Adnkronos) – "Ne abbiamo ovunque bisogno e tutte le strutture, le realtà, le agenzie, i luoghi di formazione sono chiamati a far sviluppare questo senso della convivenza, della comunità, del rispetto degli altri, della legalità. E sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata questo quarto elemento della formazione delle coscienze -ha ribadito Mattarella- è particolarmente decisivo ed è uno degli elementi cui concorre l'insegnamento universitario, il clima universitario, la comunità universitaria, che come presidio di cultura è ovunque un elemento di sostegno della comunità nazionale, delle comunità locali, dei territori, del senso di libertà, di pienezza di prospettive per chiunque, di uguaglianza".