Criptovaluta.it riceve il badge blue su Twitter: prima testata crypto in Italia!

Criptovaluta.it, unanimemente riconosciuto nel settore delle tecnologie digitali come riferimento per qualità e varietà dei contenuti, consegue un importante traguardo: dallo scorso 4 Agosto l’account twitter istituzionale della testata si può fregiare della spunta blu del social network; in Italia è il primo portale a trattare tematiche inerenti il Bitcoin e le altre valute virtuali, ad aver raggiunto questo prestigioso risultato, andando ad aggiungersi ad una platea ristretta che attualmente conta 416 mila utenze in tutto il mondo.

Criptovaluta.it non è certo nuovo a riconoscimenti: infatti, grazie all’impegno profuso nel portare avanti una puntuale opera di divulgazione, nel corso del 2021 è stato premiato da 9 milioni di visite. Se si considera che, nel settore dell’editoria, la finanza -e ancora più la parte di finanza riguardante gli asset digitali– costituisce una vera e propria nicchia il risultato è ancor più sorprendente. Ed è proprio sulla scorta di tale considerazione che i traguardi della rivista in formato digitale, nata da un’intuizione della Alessio Ippolito srl, diventano ancor più ragguardevoli.

Twitter: come ottenere il badge account verificato

Per capire l’importanza dell’attribuzione del badge utente verificato, è opportuno approfondirne il significato e scandire tutti i passaggi necessari per ottenerlo: la spunta blu di Twitter individua in primis la certificazione di un account autentico di interesse pubblico; il processo di approvazione è tutt’altro che semplice e può durare anche diversi mesi; questo è il motivo principale per cui non è così immediato conquistare un badge. Le linee guida tracciate da Twitter, come già anticipato, prevedono che l’utenza sia riconducibile ad un soggetto identificabile e di interesse pubblico; inoltre l’attività svolta deve rappresentare costantemente un punto di riferimento nel settore di competenza, dimostrando una certa autorevolezza sia nel perimetro del social network sia più in generale nel web.

Appare chiaro come sia estremamente complesso costruire un profilo che rispecchi le caratteristiche appena enunciate: per far parlare di sé e far sì che il personale punto di vista e l’interpretazione dei fatti siano presi a modello da altri, è necessario trattare ogni tematica con serietà, rispetto per il lettore, ma soprattutto è essenziale continuare a studiare regolarmente la materia, per garantire un’informazione di qualità.

La rivista Criptovaluta.it ha potuto conseguire questo status grazie all’impegno e al gioco di squadra di uno staff molto competente, guidato dall’analista Gianluca Grossi, che è riuscito – e lo fa tutt’ora- a garantire la copertura di tutte le notizie inerenti l’universo Bitcoin e valute virtuali; non a caso il pubblico che quotidianamente guarda con interesse agli aggiornamenti della rivista digitale è composto non solo da crypto addicts -addetti ai lavori, trader professionisti, investitori-, ma anche da semplici curiosi.

Gli obiettivi di Criptovaluta.it dopo il conseguimento della spunta blu

La verifica con la spunta blu ottenuta da Criptovaluta.it su Twitter è, come già riportato, l’ennesimo premio per le attività svolte dal team, ma l’ambizione è ancora tanta e il portale è già proiettato verso il raggiungimento di altri obiettivi ben più sfidanti: l’analista Gianluca Grossi e gli addetti ai lavori, sotto la guida dell’editore Alessio Ippolito Srl puntano a consolidare la posizione della rivista sul mercato, cercando di incrementare la base di followers, mantenendo fedeltà ai principi che fino a questo momento hanno guidato la loro ascesa.

E gli ultimi dati che risultano dalle rilevazioni di traffico sul sito web, vanno decisamente in questa direzione, soprattutto se si considera che le visite registrate nel 2021 sono riferibili a oltre 2,8 milioni di utenti unici, di cui ben 1,6 milioni provenienti da ricerche organiche effettuate su tutti i motori di ricerca, compreso Google: tutto ciò si è tradotto con una crescita anno su anno superiore al 2100%.