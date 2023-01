Criptovalute: cosa è successo e i falsi miti

Le criptovalute stanno vivendo un periodo di crisi, forse legato anche alla natura stessa del loro mercato: in pochi fanno enormi guadagni a spese dei piccoli investitori.

“L’imbroglio” delle criptovalute

Agli occhi di molti le criptovalute sono diventate un imbroglio colossale. Una tecnologia senza alcuna funzione sociale positiva, che arricchisce i grandi operatori operatori a spese di milioni di piccoli risparmiatori, che rimangono ignari di cosa stanno comprando e dei rischi cui vanno incontro.

Ma in alcuni Stati qualcosa si sta muovendo. La Cina, ad esempio, ha messo fuorilegge l’estrazione – cosiddetta mining – e il trading in criptovalute.

E di seguito, molti legilastori statunitensi e di Paesi UE spingono per intervenire in merito, per tutelare la sicurezza finanziaria di milioni di cittadini.

La crisi e il futuro delle criptovalute

Questa ondata di critiche sulle criptovalute è arrivata a pari passo con il loro tracollo a livello di quotazioni. nonostante ciò, sono ancora in moltissimi a voler investire in Bitcoin e simili.

Basti pensare che un recente studio svolto in USA, condotto tra il 25 novembre 2022 e il 6 gennaio 2023, con la partecipazione di 491 consulenti finanziari, ha mostrato che circa il 90% dei partecipanti ha ricevuto una domanda sulle criptovalute dai clienti.