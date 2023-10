Criptovalute, Di Dio: determinazione e onestà sono le fondamenta

Roma, 27 ott. (askanews) – Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di arrivare ad un punto nella vita in cui si sente il bisogno di prendere in mano le redini del proprio destino, di abbandonare la “comfort zone”, e di intraprendere la propria strada. È esattamente ciò che è accaduto a Giuseppe Di Dio, che nel 2016, ha iniziato a intravedere delle forti opportunità nel mondo delle criptovalute. Pur non conoscendo nulla di questo universo soprattutto quando sono state create le prime criptovalute, tra il 2008 e il 2009, è iniziato il suo processo di apprendimento, studio e sperimentazione che l’ha portato a diventare un imprenditore nel settore delle criptovalute. All’epoca non esisteva l’abbondanza di informazioni che c’è oggi sulle criptovalute: ha iniziato a studiare e a cercare di capire come funzionavano, come si poteva trarne profitto, e ha seguito corsi e studi per acquisire le competenze necessarie. “Ho iniziato come un semplice cliente o trader per fare scambi per conto mio – spiega Di Dio – Non posso dire che sia stato facile, perché il mercato delle criptovalute è notoriamente volatile e complesso. Ho perseverato e ho imparato dagli errori che ho commesso lungo la strada. Invece di abbandonare, ho continuato a lottare”. Nel 2022, ha creato un gruppo di condivisione di idee nel mondo delle criptovalute, che nel corso del tempo è cresciuto notevolmente. È un luogo in cui si ha la possibilità di condividere idee e opinioni su vari asset criptovalutari. “Spinti dalle persone intorno a noi, abbiamo deciso di creare la nostra azienda nel mondo delle criptovalute. Il nostro obiettivo principale non è quello di sfruttare le persone, ma di creare una community di clienti consapevoli che comprendano che il mondo delle criptovalute richiede costanza, dedizione e impegno, e che i soldi facili non esistono” racconta Di Dio. La maggior parte dei loro clienti, che ora si affida alla loro azienda A&G Make yourself free LTD, proviene da esperienze negative nel mondo delle criptovalute: a cominciare dalle truffe, e dalla disonestà che è spesso un preconcetto che si accompagna a questo universo. “Molti sono stati ingannati da promesse di arricchimento facile e si sono ritrovati con i conti azzerati. Il nostro obiettivo è stato aiutare queste persone a vedere la realtà delle criptovalute e fornire loro supporto nella loro esperienza” afferma Di Dio, che sottolinea quando sia importante per il loro lavoro la fiducia, che risulta indispensabile per superare le esperienze negative del passato. Costruendo relazioni di lungo termine con i loro clienti, che apprezzano la loro onestà e il loro impegno nel guidarli attraverso il mondo delle criptovalute, sono riusciti ad andare oltre qualsiasi falsa credenza. Il business di Di Dio dedica molto tempo allo sviluppo e alla crescita dell’azienda, all’ottimizzazione dei prodotti esistenti e all’aiuto ai nuovi clienti, sempre con un’ottica di crescita e arricchimento non solo dei servizi, ma anche della loro filosofia. “Abbiamo grandi progetti – afferma – Vogliamo espandere la nostra gamma di prodotti e offrire ai nostri clienti ancora più opportunità nel mondo delle criptovalute. Stiamo lavorando su un sistema di pagamento online basato sul nostro token, che consentirà alle persone di utilizzare le criptovalute per acquistare beni e servizi in modo più ampio. Vogliamo dimostrare che il mondo delle criptovalute non è solo un’alternativa, ma un plus che offre opportunità e onestà”. Il loro lavoro rimarrà focalizzato sull’idea che non si tratta di “arricchimento facile”, ma che dietro al mondo delle criptovalute c’è un impegno che richiede competenza, dedizione e onestà, perché come aggiunge Di Dio “la fiducia dei nostri clienti è la nostra risorsa più preziosa, e lavoriamo duramente per guadagnare e mantenere questa fiducia”.