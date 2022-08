“Criptovalute, il mercato vive momento di grande incertezza”

Milano, 5 ago. (askanews) – “ll mercato delle criptovalute sta vivendo un momento di forte incertezza. I dati sul ‘sentiment’, infatti, ci mostrano come le persone siano mediamente scettiche o quantomeno incerte sul futuro delle principali criptovalute”. È quanto spiega Filippo Ucchino, tra i massimi esperti del settore, amministratore di InvestinGoal, che aggiunge: “Esistono poi chiaramente dei casi specifici più esemplari. Quelle che soffrono sicuramente di più in questo momento sono le stablecoin, cosa abbastanza scontata visto quanto successo con il crollo di terra-luna.

Anche Bitcoin non se la passa benissimo, con solo il 30% di utenti apertamente positivo sul suo futuro. I progetti che invece sembrano ispirare più fiducia in questo momento sono sicuramente Tron, Solana e Cardano”.

“Va comunque ricordato – prosegue Ucchino – che le indicazioni del sentiment non sono veritiere per quanto riguarda le scelte d’investimento. Quello che occorre fare è sempre studiare la materia e soprattutto evitare di buttarsi in ottiche speculative di breve termine, cercando di cavalcare i movimenti di breve termine sia rialzisti che ribassisti, oppure di buttare i propri soldi pensando alla cosiddetta ‘fomo’, fear of missing out, ovvero paura di perdere un’occasione speciale”.

“È il momento per studiare la materia, capirne i fondamentali, così da aver ben chiaro quali sono le ottiche di investimento e soprattutto investire cifre consone, che volendo ci si può permettere anche di perdere, con un’ottica di tenerle investite per mesi o anche anni”, conclude.