Criptovalute: Panetta, 'illusione rischiosa, investitori siano pronti a perdere tutto'**

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – "I recenti sviluppi sul mercato delle criptovalute dimostrano che è un'illusione credere che gli strumenti privati ​​possano agire come denaro quando non possono essere convertiti alla pari in denaro pubblico in ogni momento".Lo sottolinea il membro del Comitato Esecutivo Fabio Panetta in un intervento a Dublino in occasione di un confronto sull'euro digitale, osservando come "nonostante le affermazioni secondo cui le criptovalute sarebbero una forma affidabile di 'valuta' libera dal controllo pubblico" in realtà "sono troppo rischiose per fungere da mezzo di pagamento affidabile".

Le criptovalute – ha ricordato – "si comportano più come attività speculative e sollevano molteplici problemi di ordine pubblico e stabilità finanziaria".

"Chiunque investa in criptovalute deve essere pronto a perdere tutto il proprio investimento" ha concluso Panetta.