Criptovalute: una promessa sostenibile o solo una moda passeggera?

Troppi sono gli esempi di startup che hanno fallito per non essere scettici riguardo all’ultima moda delle criptovalute. La questione centrale è: queste tecnologie rappresentano davvero il futuro della finanza o sono semplicemente l’ennesima bolla speculativa?

I dati di crescita offrono una visione differente: secondo un rapporto di Chainalysis, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute è aumentata da meno di 20 miliardi di dollari nel 2017 a oltre 2.000 miliardi nel 2021.

Tuttavia, il churn rate degli investitori è preoccupante. Molti entrano e escono in fretta, evidenziando un’instabilità strutturale.

Un caso emblematico è quello di BitConnect, una piattaforma che prometteva rendimenti eccezionali. Dopo un iniziale boom, il progetto è crollato nel 2018, causando la perdita di miliardi di dollari in investimenti. La lezione è chiara: se qualcosa appare troppo vantaggioso per essere reale, probabilmente lo è.

Lezioni pratiche possono essere tratte per i founder e i product manager: è fondamentale concentrarsi sul product-market fit e sulla sostenibilità del business. È essenziale non lasciarsi sedurre da promesse di guadagni facili. Un approccio fondato su dati concreti e su una profonda comprensione del mercato è sempre preferibile.

Il messaggio finale è chiaro: investire in criptovalute richiede prudenza e un’analisi approfondita. È necessario non farsi trascinare dall’hype; è fondamentale esaminare i numeri e affrontare interrogativi complessi.