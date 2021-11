Cris Galera, l'influencer che aveva sposato se stessa, chiede il divorzio: "Ora amo un altro"

Solo 3 mesi fa la modella brasiliana aveva celebrato le nozze. Ora l'annuncio del divorzio: pare abbia conosciuto qualcuno di speciale.

Oggigiorno molti matrimoni scoppiano e le coppie arrivano velocemente al divorzio. A darcene una prova è l’influencer Cris Galera: la modella 33enne aveva giurato eterno amore a se stessa solo 3 mesi fa. 90 giorni dopo ha chiesto il divorzio.

Ma cosa è accaduto? Vediamo nel dettaglio andando per gradi.

É il 13 settembre 2021 e Cris Galera annuncia su Instagram di essersi votata alla sologamia. É una cerimonia finalizzata a celebrare l’amore per se stessi e la promessa di dedicarsi la giusta attenzione. Inoltre, si ritiene che il rito possa essere d’aiuto anche nel sapersi relazionare meglio con gli altri, in quanto insegna ad amare ed accettare prima di tutto se stessi, con pregi e difetti.

Non a caso, Cris Galera vestita in abito da sposa scrive:

“Ho deciso di sposare me stessa e spero di ispirare altre donne a investire nella loro autostima. Da quando ho dato la notizia, mi stanno scrivendo tantissimi uomini e tantissime donne, dicendo di volermi sposare, ma non ho intenzione di divorziare tanto presto”.

Tuttavia, novanta giorni dopo, la modella si è innamorata.

E ha deciso, quindi, di chiedere il divorzio, ovviamente in senso puramente simbolico. Come viene riportato dal Daily Star, la modella ha spiegato di aver incontrato una persona davvero speciale:

“Il matrimonio con me stessa è stato bello finché è durato. Perché ho “divorziato”? Ho iniziato a credere nell’amore nel momento in cui ho incontrato una persona speciale. A settembre ho fatto quella scelta perché avevo raggiunto un punto in cui ero maturata, avevo capito di essere una donna forte e determinata. Prima ero sempre impaurita all’idea di restare da sola, ma ho capito che dovevo imparare a stare bene con me stessa. Quando è successo, ho deciso di celebrare un matrimonio”.