Crisanti: imitazioni di Crozza? Non le vedo, sono apocalittiche

Padova, 29 lug. (askanews) – Andrea Crisanti non ha mai visto l’imitazione che Crozza fa di lui, anche perché, stando a quanto gli riportano i suoi collaboratori, si tratta di parodie apocalittiche, in cui non si rispecchia.

“Io non le ho viste, me le racconta l’ufficio stampa, mi hanno detto che sono apocalittiche e per questo io in un certo senso non mi ci riconosco, perché io sono una persona abbastanza allegra, trasgressiva”, ha raccontato in un’intervista ad askanews.

“Apocalittico? Guardi, scusi: ma se lei sulle strade dei Colli vede uno che sulla strada bagnata va ai 200 all’ora, ma che pensa? Questo alla curva va fuori, poi dice che è pessimista, ma che vuol dire? Qualsiasi persona di buon senso direbbe la stessa cosa. E noi abbiamo fatto la stessa cosa: spericolatamente abbiamo attraversato tutte le curve di questa pandemia, uscendo diverse volte fuori strada”, ha poi aggiunto.

Intervista di

Stefania Cuccato

Montaggio

Claudia Berardicurti