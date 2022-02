Crisanti sul vaccino ai bambini under 5: “Inutile fare le cose a caso”

Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, Andrea Crisanti, ha dato la sua opinione sul vaccino ai bambini under 5

Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, Andrea Crisanti, ha dato la sua opinione, in un’intervista ad ‘Adnkronos Salute’, sul vaccino ai bambini under 5.

Andrea Crisanti sull’ipotesi vaccino agli under 5

Il microbiologo dell’Università di Padova ha fatto il punto in un’intervista sulla campagna vaccinale in Italia.

Uno dei temi più interessanti toccati da Crisanti è stato quello delle possibili vaccinazioni ai bambini sotto i 5 anni: “Vogliamo parlare del vaccino under 5? Ormai con la variante Omicron di Sars-CoV-2 i bambini si sono infettati tutti o comunque moltissimi di loro. Io penso che queste decisioni debbano essere prese con un quadro chiaro. Se vogliamo considerare questa opzione, allora facciamo un’analisi sierologica in questa fascia d’età e vediamo quanti hanno gli anticorpi, quanti si sono infettati.”

La cautela di Crisanti e le certezze degli USA

È noto che negli Stati Uniti sarà a breve concesso il via libera per le vaccinazioni anche ai bambini con meno di cinque anni, almeno per il vaccino Pfizer-BioNTech. Crisanti è dell’opinione che per il momento in Italia e più in generale in Europa si debba proseguire con una linea di maggior cautela.

Comprendere la situazione della popolazione

Secondo Crisanti è inutile agire senza comprendere la vera posizione in cui ci troviamo attualemente: “Serve uno screening per vedere quello che c’è.

E’ inutile fare le cose a caso. Non possiamo svegliarci al mattino e dire: facciamo il vaccino agli under 5. Molti di questi bambini si sono infettati dopo la variante Omicron. Fra 3-4 settimane facciamo un bel sierologico e vediamo se vale la pena di vaccinarli. Io propongo un’indagine nazionale. Non devono essere dati farmaci inutilmente, in particolare ai bambini“.