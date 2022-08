Non si arresta l'escalation strategica della crisi a Taiwan, adesso Taipei prepara due esercitazioni militari anti Cina con simulazioni di difesa

Crisi a Taiwan, Taipei prepara due esercitazioni militari anti Cina e la regione meridionale di Fenggang si appresta a diventare teatro di manovre effettuate in modalità “fuoco vivo”. Le manovre sono previste in avvio per questa settimana e si tratta di due esercitazioni di artiglieria “a fuoco vivo”, vale a dire effettuate con proiettili veri: le due manovre a livello divisionale saranno effettuate su larga scala nel sud dell’isola per testare la prontezza dell’esercito di Taiwan al combattimento di fronte alle crescenti minacce militari di Pechino.

Taiwan prepara due esercitazioni militari

A renderlo noto un comunicato delle forze armate di Taipei. Le unità militari coinvolte includono il comando di artiglieria, le truppe di fanteria di stanza a Pingtung, il comando di difesa di Hualien e la guardia costiera dell’isola. L’operazione sarà condotta nel sud dell’isola, e segue le esercitazioni lanciate dalla Cina in risposta alla visita della speaker del Parlamento Usa Nancy Pelosi.

Le truppe ed i reparti coinvolti

Secondo quanto riferisce la stampa di Taiwan, le esercitazioni saranno domani, martedì 9 agosto, e giovedì 11. Con le truppe designate saranno ingaggiati in test anche 78 mortai leggeri sviluppati localmente e sei obici da 155mm di fabbricazione Usa che verranno “utilizzati per le prove di tiro in aria e in mare”.