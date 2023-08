Il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nuovamente arrivato al capolinea. Secondo i beninformati, però, c’è una persona che potrebbe convincerli a tornare sui propri passi, ovvero Maria De Filippi.

Crisi Belen-De Martino: solo Maria De Filippi può portare la pace

Anche se i diretti interessati non hanno confermato la rottura, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più una coppia. Entrambi si sono tolti la fede, non appaiono più insieme sui social e, ciliegina sulla torta, lei è stata pizzicata mentre si scambia un bacio con Elio Lorenzoni. Secondo i beninformati solo Maria De Filippi può risolvere la situazione.

Maria De Filippi è l’ultima speranza

Sia Belen che Stefano sono molto legati a Maria. La Rodriguez deve a lei gran parte della sua carriera televisiva, così come De Martino. Entrambi la stimano, motivo per cui soltanto lei potrebbe farli tornare sui propri passi. La De Filippi riuscirà a compiere l’ennesimo miracolo?

Belen-De Martino: ascolteranno Maria?

I fan sperano che Maria riesca a farli ragionare. Addirittura c’è qualcuno che immagina già una consegna della busta, con Belen e Stefano ospiti speciali della prima puntata di C’è posta per te. Ovviamente, si tratta solo di un sogno, la De Filippi non si spingerebbe mai tanto oltre.