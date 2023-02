Fonti vicine alla coppia hanno confermato a Vanity Fair che Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi e che, proprio per questo motivo, il rapper dorme ormai da giorni sul divano.

Crisi confermata tra Fedez e Chiara Ferragni, il rapper dorme sul divano

Fedez dorme sul divano. È quanto appreso da fonti vicine ai Ferragnez da Vanity Fair che ha poi lanciato lo scottante aggiornamento sulla crisi che la coppia starebbe vivendo dopo la conclusione della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Come dimostrato anche dai video postati tra le Instagram Stories in cui il rapper si è scagliato contro il giornalista Mario Giordano, Chiara Ferragni e Fedez continuano a vivere insieme nell’attico di City Life a Milano ma pare non stiano più condividendo il letto matrimoniale.

Quella diffusa da Vanity Fair rappresenta la prima conferma del momento di difficoltà che sta scuotendo il rapporto tra l’influencer e il cantante.

Il protagonismo di Fedez che ha oscurato la Ferragni a Sanremo

A quanto si apprende, la crisi non sarebbe scaturita dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston ma dall’eccessivo protagonismo messo in scena dal rapper. Le performance del cantante, che si sono susseguite senza sosta sera dopo sera, infatti, avrebbero avuto come risultato quello di oscurare la presenza della moglie, chiamata a Sanremo per ricoprire il ruolo di co-conduttrice.

Che tra i due ci siano problemi è evidente come dimostra il silenzio social che dura ormai da dieci giorni e dalla scelta della Ferragni di continuare a postare senza sosta scatti e clip sui social in cui, però, non compare mai il marito. Inoltre, è stato proprio Fedez in un’intervista pre-Sanremo ad aver dichiarato che quando i due non condividono contenuti insieme è perché hanno litigato.