Crisi della benzina in UK: anche Cristiano Ronaldo in fila al distributore

La crisi dei serbatoi di benzina nel Regno Unito sta colpendo tutti, compreso Cristiano Ronaldo: il fenomeno del Manchester United è stato visto in coda a un distributore, mentre cercava di riempire la sua lussuosa macchina.

Nel Regno Unito la crisi dei serbatoi di benzina sta attanagliando milioni di persone, di qualsiasi ceto sociale, e tra questi spunta anche Cristiano Ronaldo, asso portoghese da quest’anno in forze al Manchester United.

Come riporta il Daily Mail, infatti, un’autista alla dipendenze dell’ex calciatore di Juve e Real sarebbe stato in coda per 7 ore fuori dalla stazione di Wilmslow, vicino alla residenza di CR7.

Non poteva di certo passare inosservata la Bentley Flying Spur dal valore di circa 250mila euro, in coda mentre aspetta impaziente il rifornimento di benzina.

Alla fine l’autista è riuscito a fare il pieno ma in un’altra circostanza, l’autista ha dovuto arrendersi: dopo 6 ore in coda con una Range Rover, alla fine un’altra stazione di rifornimento avrebbe dichiarato di aver terminato la benzina, mandando a casa le migliaia di persone in fila, compreso l’autista di Cr7.

Le cose sembrano andargli molto meglio In Champions, dove proprio grazie a un gol in extremis del fenomeno portoghese, lo United vince per 2-1 contro il Villareal, portandosi a quota 3 punti nel girone, guidato dall’Atalanta di Gasperini a 4 punti, reduce dalla vittoria sofferta in casa contro lo Young Boys.