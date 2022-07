Crisi di Governo, Draghi non sale al Quirinale: si ipotizza un colloquio con Mattarella domani dopo la riunione alla Camera.

Draghi non salirà al Quirinale stasera. Al termine delle operazioni di voto sulla risoluzione Casini, il presidente del Consiglio ha deciso di non andare a colloquio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella entro la serata di mercoledì 20 luglio. Il confronto con Mattarella è atteso per la giornata di domani.