Crisi di governo, Renzi attacca il M5S: “Conte clown che non fa ridere”

Lo scontro infinito tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte si sposta sulla crisi di governo voluta dal M5S.

Il M5S ha aperto alla possibilità di una crisi di governo, ma al leader di Italia Viva Matteo Renzi non piace per niente questa ipotesi. I due ex presidenti del Consiglio dei Ministri, Renzi e Conte, non si stanno simpatici a vicenda.

Fu infatti proprio il leader di Italia Viva, un anno e mezzo fa, a fare cadere il governo Conte bis.

Crisi di governo, Matteo Renzi contro Giuseppe Conte e il M5S

Sembra che l’esclusiva sulle crisi di governo sia solo di Matteo Renzi dato che ha attaccato apertamente i grillini e il loro leader Giuseppe Conte. La posizione di Italia Viva non può che essere a favore del governo Draghi a cui ha dato sempre il pieno sostegno.

A tal proposito, come riporta l’Adnkronos, Matteo Renzi ha dichiarato ad eNews: “Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle. Draghi ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come Conte, assomiglia sempre più a un clown che non fa ridere“.

Renzi: “Meglio le elezioni dei ricattucci grillini”

Il leader di Italia Viva ha continuato a mostrare il suo astio nei confronti dei pentastellati arrivando anche a dire che si potrebbe lavorare meglio se non ci fossero loro.

“Se i grillini vogliono restare, bene. Se se ne vogliono andare, è meglio”, ha dichiarato Renzi. Poi ha continuato affermando che sarebbe meglio “un Draghi Bis politico o un Draghi Bis tecnico che per i prossimi dieci mesi sistemi PNRR, legge di bilancio e politica estera, in attesa che si concluda la guerra. Se questa soluzione non è percorribile, meglio andare subito al voto: meglio le elezioni dei ricattucci grillini“.