Can Yaman è stato sorpreso durante un momento di crisi, forse dovuto alla sua presunta e recente rottura da Diletta Leotta.

Can Yaman è stato sorpreso dai paparazzi in quello che sarebbe stato un suo “momento di crisi” per via della rottura dalla conduttrice Diletta Leotta.

Can Yaman: la rottura da Diletta Leotta

Amore al capolinea tra Can Yaman e Diletta Leotta? L’indiscrezione, diventata sempre più insistente dopo che i due hanno smesso di mostrarsi insieme, sembra essere praticamente confermata.

Nelle ultime ore l’attore è stato sorpreso dai paparazzi apparentemente in lacrime, e c’è persino chi ha ipotizzato che la sua reazione possa esser stata causata dalla recente rottura dalla conduttrice.

L’attore non ha smentito la questione e Diletta Leotta come sempre ha preferito restare in silenzio. I due avevano iniziato a frequentarsi all’inizio del 2021 e in tanti avevano sperato che la storia tra i due fosse destinata a durare.

Al momento i due vip non hanno preso la parola in merito confermando la fine della loro relazione, e pertanto per saperne di più è necessario attendere ulteriori sviluppi.

Can Yaman: i nuovi impegni di lavoro in Italia

Nonostante la presunta rottura dalla conduttrice siciliana, dal punto di vista professioniale si tratta di un periodo roseo per Can Yaman: l’attore è attualmente sul set di Viola come il mare, film in cui recita accanto a Francesca Chillemi.

Da gennaio invece partiranno le riprese di Sandokan, per cui è stato scelto come protagonista. In vista dei numerosi impegni che lo terranno in Italia l’attore turco avrebbe affittato una casa a Roma, ma continuerebbe a fare la spola tra la Capitale e la Turchia per far visita alla sua famiglia.

Can Yaman e Diletta Leotta: la storia d’amore

Can Yaman e Diletta Leotta sono stati insieme diversi mesi prima di dirsi improvvisamente e inaspettatamente addio nel corso dell’estate 2021.

La coppia, secondo indiscrezioni, sarebbe dovuta convolare a nozze nel corso del 2022. La stessa Diletta Leotta aveva confermato “il matrimonio ci sarà”, ma a seguire ha smesso di mostrarsi in compagnia dell’attore turco. A giugno la conduttrice era volata con lui in Turchia per conoscere i genitori di Yaman, e tutto sembrava scorrere liscio tra i due. Cosa li avrà spinti a dirsi addio? La conduttrice ha trascorso le vacanze in famiglia, in Sicilia, e non ha mai menzionato pubblicamente l’attore turco.