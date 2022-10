Crisi, l’ipotesi di Lollobrigida sull’Iva ridotta al 5% su alcuni generi alimentari

La lotta del governo Meloni alla crisi e l'ipotesi lanciata da Francesco Lollobrigida sull'Iva ridotta al 5% su alcuni generi alimentari di consumo

Crisi economica, arriva l’ipotesi di Francesco Lollobrigida sull’Iva ridotta al 5% su alcuni generi alimentari. Il ministro “dell’Aricoltura” lo ha detto dal Car di Roma ed ha anche annunciato la nuova denominazione del dicastero. Ha spiegato Lollobrogida a margine del del ventennale del Centro agroalimentare di Roma, il Car, che lo studio è sull’Iva “ridotta al 5% su alcuni prodotti alimentari”.

Iva ridotta su alcuni generi alimentari

Il titolare di quello che presto si chiamerà ufficialmente Masaf, ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e forestale, ha dunque confermato che il governo guidato da Giorgia Meloni avrebbe intenzione di intervenire sul settore. L’ipotesi in questione è quella su cui il suo ministero sta lavorando assieme al Mef. Il governo Meloni, dunque, punta ad ampliare il numero di prodotti alimentari a cui applicare l’Iva ridotta al 5%.

Il nuovo acronimo Masaf, ecco cosa vuol dire

Ha spiegato il ministro Lollobrogida: “Un’ipotesi su cui stiamo lavorando con il Mef, cercando di capire se c’è questo tipo di possibilità, anche in linea con quello che hanno fatto alcuni Stati europei“. E il suo ministero? Quello diventerà dunque secondo una rinnovata denominazione il Masaf, ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare, e forestale E Lollobrigida ha spiegato che “il decreto per la nuova denominazione non sarà nel prossimo Cdm ma in quello successivo”.