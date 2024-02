Crisi Mar Rosso, Giampieri: I nostri porti resistono

Roma, 14 feb. (askanews) – “Abbiamo dati della portualità e sono dati che non denunciano un calo forte di arrivi ma soprattutto non denunciano calo forte di merce trasportata. Per l’Italia il passaggio attraverso Suez vale 154 mld di euro ogni anno: 43 mld di esportazioni, 111mld di importazioni. Non si è azzerato il passaggio ma si stanno allungando i tempi di consegna per alcune navi. Alcuni armatori si stanno organizzando aumentando il numero di navi. Il costo dei noli che aveva subito un picco ora sta calando. L’emergenza sta diventando il quotidiano, ma le risposte sembrano immediate e se la durata della crisi sarà contenuta le conseguenze non saranno particolarmente gravi”, lo ha detto questa mattina Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Non possiamo sottovalutare il rischio dell’aumento del prodotto allo scaffale – ha aggiunto – domanda e offerta devono trovare un equilibrio. Questo è il grande problema: evitare un impennata dei prezzi. La portualità, anche grazie ad una serie di interventi del governo sta aumentando la sua capacità di risposta in termini di velocità e risparmio complessivo. La modernizzazione dei porti sta avvenendo con velocità. Ma è compito del sistema fare in modo che il peso di questa situazione non ricada sul consumatore. Un’auspicabile rapida soluzione al conflitto è di grande importanza per evitare forti impatti sul comparto.”