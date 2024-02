Crisi Mar Rosso, Rixi (Lega): Riduzione capacità Suez incide

Roma, 14 feb. (askanews) – “Il sistema logistico europeo ha subito uno shock dalla riduzione di capacità di Suez. Per questo motivo stiamo studiando dei cambiamenti nella rete logistica logistica e di approvvigionamento. Consapevoli che non diminuirà il traffico ma potrebbero cambiare alcune destinazioni, sarà necessario redistribuire il traffico per avere più flessibilità nella gestione delle maestranze e del sistema logistico nazionale”, lo ha detto questa mattina il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “L’Europa è il continente con la più grande potenza industriale seppur con poche materie prime. Le catene logistiche devono essere presidiate e potenziate, ma non si può pretendere che l’Italia da sola garantisca la sorveglianza di tutti i mari. Serve un impegno condiviso e la capacità di prendere decisione più velocemente”. Concludendo ha spiegato: “L’Italia ha un ruolo importante nel Mediterraneo e dobbiamo potenziare la nostra centralità in tutto il bacino. Per farlo servono investimenti e il Piano Mattei va in questa direzione, anche perché alla stabilità economica del Nord Africa corrisponde puntualmente lo sviluppo della nostra economia. Sarebbe utile pensare a una società pubblica che possa acquisire porti e scali, in modo da stabilizzare le rotte e garantire un nostro presidio soprattutto nei paesi del Nord Africa”.