Crisi Mar Rosso, Zanetti (Confitarma): finora assorbiti effetti

Roma, 14 feb. (askanews) – “L’armamento italiano sta dimostrando resilienza di fronte alle dinamiche di costo e di gestione della crisi. Parliamo di un settore che è abituato a lavorare in emergenza e lo ha dimostrato durante la pandemia. Certo, giocherà un ruolo fondamentale la durata, più la crisi si estende più il cluster intero – armamento, porti e indotto – verrà messo sotto pressione. Come Confitarma abbiamo da subito evidenziato le nostre preoccupazioni per quello che sta accadendo nel Mar Rosso, soprattutto per il personale che vi lavora a bordo. Su questo dobbiamo dare atto al Governo di essere intervenuto subito impiegando sul posto mezzi che possano aiutare nel garantire la sicurezza. È fondamentale poter contare su qualcuno che possa garantire il passaggio in sicurezza delle navi. Per questo ci auguriamo che la nuova missione a comando tattico italiano, che coinvolge diversi paesi europei, giochi un ruolo importante. Questo soprattutto in considerazione del fatto che non potendo immaginare quanto tempo durerà ancora il conflitto l’unica cosa che possiamo fare è lavorare sulla messa in sicurezza di quelle aree”, ha dichiarato Mario Zanetti, Presidente Confitarma, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.