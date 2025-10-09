Crisi politica in Francia: il nuovo primo ministro di Macron in un contesto di incertezza

La Francia sta affrontando una significativa crisi politica, con il presidente Emmanuel Macron pronto a nominare il nuovo primo ministro questo venerdì. Le dimissioni improvvise del primo ministro Sébastien Lecornu e del suo gabinetto, avvenute soltanto 14 ore dopo la loro nomina, hanno lasciato la nazione in uno stato di incertezza.

Qualora il successore di Lecornu dovesse fallire, le conseguenze potrebbero essere gravi. Macron potrebbe essere costretto a prendere in considerazione misure drastiche, inclusa la possibilità di dimettersi due anni prima della conclusione del suo mandato, opzione che ha sempre escluso. In alternativa, potrebbe optare per lo scioglimento del Parlamento e convocare elezioni anticipate, una mossa che potrebbe avvicinare i partiti di estrema destra al potere come mai prima d’ora.

Le conseguenze del breve mandato di Lecornu

Il panorama politico a Parigi è diventato oggetto di ironia tra gli insider, con molti che scherzano sul fatto che l’intera situazione potrebbe essere riassunta in un solo tweet. Dopo la presentazione del gabinetto di Lecornu domenica, è emerso che la maggior parte dei ministri proveniva dal governo precedente, destituito solo un mese prima. Questa mancanza di nuova leadership, unita alla promessa di Lecornu di un cambiamento rispetto alle politiche passate, ha suscitato l’indignazione dei partiti di opposizione.

Reazioni dagli alleati politici

Bruno Retailleau, leader di un importante partito conservatore, ha espresso pubblicamente il suo malcontento, indicando che il suo partito rivedrà la propria strategia alla luce della nomina di Lecornu. Il giorno successivo, l’ufficio di Macron ha annunciato l’accettazione delle dimissioni di Lecornu, segnando un mandato incredibilmente breve per il primo ministro.

La crescita dell’estrema destra

Nel mezzo di questo tumulto, Marine Le Pen e il suo partito, il Rassemblement National, si trovano in una posizione favorevole. Le Pen ha a lungo sostenuto che i partiti politici tradizionali siano inefficaci e disconnessi dalla popolazione, e la crisi attuale sembra avvalorare le sue affermazioni. La popolarità del Rassemblement National continua a crescere, posizionandoli come forti contendenti in qualsiasi prossima elezione, inclusa quella presidenziale prevista per il 2027, alla quale Macron è costituzionalmente escluso dalla partecipazione.

Per comprendere le attuali dinamiche, è opportuno riflettere su un momento cruciale di, quando il partito centrista di Macron subì una sconfitta significativa alle elezioni europee ad opera di candidati di estrema destra. Queste elezioni, spesso caratterizzate da un basso afflusso di votanti e da voti di protesta, erano attese a favore del Rassemblement National, portando Macron a scommettere sullo scioglimento del Parlamento e sulla convocazione di nuove elezioni. La sua speranza era di contrastare l’influenza crescente dell’estrema destra attraverso un voto decisivo a livello nazionale.

Le sfide future per la Francia

Il risultato è stato un Parlamento appeso, frammentato in tre fazioni di pari dimensioni. Nonostante gli appelli di Macron per la costruzione di coalizioni, la cooperazione è stata limitata. Il primo ministro che ha cercato di navigare questo difficile panorama, Michel Barnier, è rimasto in carica solo tre mesi prima di essere destituito a causa di tagli di bilancio. Il suo successore, François Bayrou, ha durato nove mesi prima di affrontare un destino simile a causa di proposte fiscali impopolari.

Lecornu ha assunto l’incarico all’inizio di settembre, ma il suo mandato è stato segnato da frustrazione e dalla mancanza di un compromesso sul bilancio. Mentre la Francia si confronta con un debito vertiginoso di €3,4 trilioni e un deficit di bilancio previsto del 5,4% del PIL, le scommesse sono alte. Gli economisti avvertono che l’attuale traiettoria è insostenibile, ma una resistenza radicata ai tagli di bilancio complica ulteriormente la situazione.

Preoccupazioni finanziarie e le regole dell’UE

La situazione finanziaria della Francia richiama alla mente le crisi del debito sovrano che hanno colpito Grecia e Portogallo oltre un decennio fa; tuttavia, le conseguenze di un possibile collasso sarebbero ben più ampie, date le dimensioni della Francia come settima economia mondiale. La moneta condivisa, l’euro, amplifica le preoccupazioni riguardo al contagio finanziario tra le nazioni dell’UE, qualora la Francia non riesca a stabilizzare la propria situazione economica.

Nonostante molti economisti ritengano che la Francia si trovi in una posizione migliore rispetto ai suoi omologhi dell’Europa meridionale e che sia improbabile che richieda un salvataggio, la situazione rimane precaria. La Francia ha presentato un piano all’UE per allineare il proprio deficit di bilancio al 3% del PIL richiesto, ma raggiungere questo obiettivo sembra sempre più improbabile senza un governo funzionante.

Il rischio politico di Macron

