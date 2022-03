Crisi Totti-Blasi, nuove indiscrezioni: Ilary non è disposta a perdonare e Noemi non molla.

Nuove indiscrezioni sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche se il calciatore ha provato a smentire il chiacchiericcio, le sue parole hanno fatto poco rumore. A farlo, invece, sono le dichiarazioni di una fonte raccolte dal settimanale DiPiù Tv.

Crisi Totti-Blasi: nuove indiscrezioni

Secondo la rivista DiPiù Tv, la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi è più viva che mai. Il settimanale ha raccolto le dichiarazioni di una fonte che sarebbe vicina alla coppia, la quale sostiene che la rottura sia inevitabile. A parlare è una persona vicina all’entourage del Pupone: il divorzio sembra imminente. Il motivo, ovviamente, è la presenza della presunta amante: “Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno“.

Pare che Totti abbia portato ovunque la nuova fiamma: dallo stadio al ristorante di Santa Severa, uno dei locali preferiti dall’ex calciatore, passando per Montecarlo. Insomma, Noemi è una presenza fissa nella vita dell’ex Capitano della Roma.

Ilary Blasi non perdona

Noemi, divorziata e madre di due bambini piccoli, condivide con Francesco diverse passioni, calcio e padel compresi. Stando a quanto sostiene il settimanale DiPiù Tv, Totti avrebbe presentato la presunta amante a tutti i suoi amici, per cui nella sua cerchia più stretta la love story sarebbe cosa nota da tempo.

Noemi, però avrebbe preso malissimo la smentita del Pupone sui social, per cui ci sarebbe un po’ di maretta. Sulla rivista si legge:

“Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme”.

Secondo questa versione dei fatti, alla Blasi e Totti non resterebbe altro da fare che recarsi dall’avvocato e firmare le carte del divorzio.

Totti e Blasi: tutto fumo o realtà dei fatti?

Le indiscrezioni lanciate da DiPiù Tv, è bene sottolinearlo, non escludono un ritorno di fiamma. Non passionale, sia chiaro, ma una finta serenità per il bene dei tre figli: “Forse non è detta l’ultima parola, si ritroveranno più uniti di prima“. In tutto questo marasma, vero o presunto tale, Ilary sta per tornare in televisione con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Riuscirà a tenere a freno la rabbia e portare a termine il reality? La speranza è che non si ritrovi davanti a Fabrizio Corona perché, in questo caso, la Blasi potrebbe sfoderare la sua versione “caciottara“.