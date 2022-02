Crisi Totti e Ilary, parla l'amico e lancia un'ipotesi bomba: relazione aperta?

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi non c’è nessuna crisi in corso, eppure i due continuano a far discutere. Tra le varie indiscrezioni saltate fuori nelle ultime ore, ce n’è una di un presunto amico che risuona un po’ ambigua.

L’uomo lancia una specie di bomba: cosa ci sarebbe di male se volessero avere altre relazioni pur stando insieme?

Crisi Totti Ilary: la tesi di D’Agostino

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una coppia da vent’anni e in tutto questo tempo si è parlato diverse volte di presunte crisi. Nell’ultima settimana, però, è scoppiato un vero e proprio caos. Nonostante le smentite dei diretti interessati, sembra che la coppia più amata di Roma stia vivendo un vero e proprio terremoto familiare.

L’ex calciatore avrebbe un’amante fissa da un anno e anche la conduttrice avrebbe un filarino che non disdegna. Qual’è la verità? Secondo Roberto D’Agostino è tutto molto chiaro. Su Dagospia si legge:

“E tra Totti e Noemi Bocchi la fiamma s’accesa da tempo. ‘Da più di un anno’, dicono le malelingue. Al punto che il giorno di San Valentino, Francesco Totti avrebbe fatto consegnare alla biondissima Noemi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro conoscenza. I veleni romani inzuppano la lingua biforcuta nella crisi coniugale di Totti e Ilary: Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: ‘Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…”.

Crisi Totti Ilary: parla l’amico

In tutto ciò, a parlare è stato anche Alex Nuccitelli, amico di Totti e Ilary. Intervistato da Il Messaggero ha dichiarato:

“Stanno insieme da vent’anni, non ho conosciuto coppie idilliache e loro sono come tutti noi. Dico questo: possono essere terze persone a decidere la fine di un matrimonio? Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi è può dire che non deve essere così? Io non giurerei mai su mia figlia che si sono portati rispetto per vent’anni, per quello che vedo e per come va il mondo, loro non sono migliori di altre coppie, vivono con tantissime pressioni, con mille tentazioni però se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto”.

L’amico ha lanciato una vera e propria bomba perché, a suo dire, non ci sarebbe nulla di male se i due decidessero di avere altre relazioni pur stando insieme.

La versione di Alex Nuccitelli

Dopo le dichiarazioni al Messaggero, Alex Nuccitelli è tornato a parlare della crisi di Totti e Ilary via social. Ha dichiarato: