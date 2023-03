Crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Interviene il conduttore

Stefano De Martino ha voluto personalmente smentire le voci di una nuova crisi con la moglie Belen Rodriguez, pubblicando una foto che li ritrae insieme.

L’assenza a Le Iene e sui social di Belen Rodriguez

La mancanza di Belen Rodriguez a Le Iene, dove è subentrato Claudio Santamaria, spiegando che la conduttrice aveva avuto problemi di salute, aveva fatto preoccupare i suoi fan, così come la sua assenza sui social, dove è ricomparsa dopo qualche giorno in uno scatto con i figli Santiago e Luna Marì.

In molti avevano pensato a una crisi con il marito Stefano De Martino, con cui non si è fatta vedere per molto tempo. Qualcuno aveva invece ipotizzato una nuova gravidanza.

La foto scaccia crisi di Stefano De Martino e Belen Rodriguez

A smentire le voci di crisi ci ha pensato lo stesso Stefano De Martino, che nelle sua storie di Instagram ha condiviso lo screenshot di una videochiamata con la moglie. Lei è in macchina, mentre lui ha sul viso una maschera di bellezza. L’ex ballerino è infatti in tour con il suo spettacolo Meglio stasera, e si trova precisamente nelle Marche.

La madre di Belen Rodriguez contro le critiche sui social

A difendere Belen Rodriguez dalle critiche per il suo silenzio ci ha invece pensato la madre, Veronica Cozzani. “Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna e mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto“, ha scritto Cozzani in risposta ai commenti negativi, rivolgendosi soprattutto alle donne.

