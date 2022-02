Crisi tra Russia e Ucraina, perché Macron è intervenuto e può essere decisivo?

Emmanuel Macron incontra Vladmir Putin con l'obiettivo di convincerlo a ritirare (anche solo in parte) le truppe russe dal confine.

Non si placa la tensione tra Russia e Ucraina, che rischia l’invasione da parte di Putin e del suo esercito. Per questo motivo, è stato necessario anche l’intervento di Emmanuel Macron.

Crisi tra Russia e Ucraina, l’intervento di Macron

Macron è volato a Mosca per incontrare Vladimir Putin prima di recarsi a Kiev. Macron si rivela al centro delle trattative diplomatiche: per Mosca, infatti, il presidente francese è un “interlocutore di qualità”. Per questo motivo, spetta proprio a Macron definire una nuova fortezza intorno all’Europa: si tratta di una grande responsabilità a due mesi dalle elezioni.

Macron auspica un’Europa unita, ma più indipendente dagli Stati Uniti, che mantenga un buon rapporto anche con la Russia.

Con il suo incontro a Mosca, il presidente francese cercherà di convincere Putin alla ritirata delle sue truppe dal confine.

Crisi tra Russia e Ucraina, l’obiettivo di Macron

Con il suo intervento Macron ha l’obiettivo di placare l’aria di guerra tra Russia e Ucraina e poi integrare la Russia in un nuovo sistema di sicurezza europeo. Il presidente francese ha cercato di mantenere approcci gemelli sia nell’incontro con Vladimir Putin sia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il tentativo è quello di servirsi del Formato Normandia per rafforzare l’accordo di Minsk 2 del 2015.