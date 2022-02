Crisi Ucraina, ritiro delle armate russe: la Nato non ci crede

La Russia si ritira o non si ritira? Al momento gli accenni russi di de-escalation non convincono per nulla la Nato.

Dunque, la Russia si ritira o non si ritira? Al momento gli accenni di ritiro delle truppe russe non convincono per niente la NATO, che piuttosto esorta Mosca a scegliere la strada della diplomazia e a ritirare per davvero le sue forze dai confini con l’Ucraina.

Crisi Ucraina, la NATO non crede al ritiro delle truppe russe

Proprio il segretario della NATO, Jens Stoltenberg, ha infatti spiegato che:

“Mosca ha chiarito che è pronta a contestare i principi fondamentali che hanno sostenuto la nostra sicurezza per decenni e a farlo usando la forza. Mi dispiace dire che questa è la nuova normalità in Europa”.

Senza dimenticare che egli stesso ha confermato che questa è la più grande concentrazione di truppe russe, dopo il periodo della Guerra Fredda:

“La nostra intelligence ci dice che un gran numero di forze sono comunque pronte all’attacco”.

Crisi Ucraina, Guerini: “L’italia farà la sua parte”

Il segretario ha poi aggiunto che in queste ore si sta riflettendo sulla possibilità di inviare ulteriori aiuti nei Paesi del fianco orientale dell’Alleanza. E a dirsi pronta a fare la sua parte, c’è anche l’Italia: a confermarlo è il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a Bruxelles, nella riunione dei ministri della Nato.

“Si è ragionato dell’implementazione di misure di rassicurazione sul fianco Sud-Est con la disponibilità di alcuni paesi ad ospitare queste misure. Da parte italiana c’è stata la conferma della nostra disponibilità con i contributi necessari”.

Crisi Ucraian, parla Ian Lesser

Nel frattempo, Ian Lesser, vicepresidente del German Marshall Fund dice che: