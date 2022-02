Per il presidente americano Biden c'è il rischio di un invasione imminente. Intanto il premier Draghi è atteso nei prossimi giorni da Putin.

Non si placa la tensione tra Ucraina e Russia: mercoledì 16 febbraio, Mosca ha dichiarato finite le esercitazioni militari in Crimea, mentre il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di non essere in grado di dire se davvero i russi stiano ritirando le loro truppe.

Dalle immagini satellitari, la Nato confermerebbe che “non c’è stato alcun ritiro di forze militari”. La crisi tra Ucraina e Russia non sembra arrestarsi: al contrario, il presidente americano Biden ha lanciato un nuovo allarme, ritenendo il rischio di invasione ancora elevato.