Crisi Ucraina, Stoltenberg: “Russia sta preparando un attacco su scala più larga”

Parla della crisi Ucraina-Russia il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

A parlare della crisi Ucraina-Russia è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale avvisa apertamente delle intezioni di Putin:

Queste le parole di Stoltenberg in un punto stampa a Bruxelles, seguito della decisione della Russia di riconoscere le repubbliche separatiste del Donbass.

Stando a ciò che il segretario dice, ci troviamo di fronte ad una seria escalation e di una flagrante violazione del diritto internazionale che:

“Mina l’integrità territoriale dell’Ucraina e che ha gravi conseguenze per la sicurezza europea. La crisi è stata provocata solo dalla Russia e lodiamo l’Ucraina per non aver risposto alle provocazioni”.

La Nato, aggiunge anche che si compiace:

Tuttavia, ogni indizio indica che la Russia stia continuando a preparare un attacco all’Ucraina. L’invito della Nato, quindi, è al ripensamento:

“Non è mai troppo tardi per non attaccare. Fate un passo indietro, allentate la morsa, impegnatevi in buona fede in sforzi diplomatici per trovare una soluzione diplomatica”.