In Ucraina un cyberattacco ha messo sotto scacco i siti web di Difesa, Forze armate e alcune banche. Lo annuncia il Governo di Kiev.

Continua la tensione in Ucraina. Un Cyberattacco ha infatti colpito alcuni dei siti web chiave di Kiev. Stando infatti a quanto ha annunciato il governo ucraino e quanto confermato da TASS e Reuters, nel mirino degli hacker sono finiti i siti internet del Ministero della Difesa e delle Forze Armate nonché due delle più importanti banche del Paese.

Crisi Ucraina, un cyberattacco colpisce siti web di Difesa e banche

Il “maxiattacco” ai sistemi informatici, di tipo DDoS, ha creato non pochi problemi non solo alle istituzioni, ma anche ai privati cittadini. Gli hacker infatti hanno colpito Privatbank e Oschadbank. Stando a quanto avrebbero reso noto fonti non confermate, nel mirino potrebbero essere finite anche Crédit Agricole e First International Ukrainian Bank. In termini pratici ciò significherebbe che moltissimi cittadini non sarebbero stati in grado di accedere agli sportelli bancari, né tantomeno utilizzare la carta per effettuare i pagamenti.

Il presidente Brasiliano Bolsonaro è arrivato a Mosca

Nel frattempo, stando a quanto riportano i media russi, il presidente del Brasile Bolsonaro è arrivato a Mosca per una visita ufficiale. Accompagnato dai ministri degli Esteri e della Difesa il capo dello Stato brasiliano avrà un colloquio con Putin nella giornata di mercoledì 16 febbraio. Sul tavolo dell’incontro sarebbero stati messi temi come l’agricoltura e l’energia oltre che la Difesa. Bolsonaro che, si tratterrà in Russia fino al 17 febbraio, si recherà successivamente in Ungheria dove incontrerà il primo ministro Orban.