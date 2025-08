Crisis in Gaza: il dramma della ricerca di cibo in un contesto di guerra

La situazione a Gaza sta vivendo un momento drammatico, con migliaia di palestinesi costretti a mettere a rischio la propria vita nella disperata ricerca di cibo. Come ha sottolineato Caroline Willemen, coordinatrice del progetto di Medici Senza Frontiere (MSF), le condizioni di vita nel territorio assediato sono critiche. La mancanza di alimenti è così grave che le persone si avventurano sotto il fuoco israeliano pur di ottenere anche una minima parte di ciò di cui hanno bisogno.

Sfide quotidiane per la popolazione di Gaza

Il Ministero della Salute di Gaza ha riportato che solo nelle ultime 24 ore tre persone, tra cui due bambini, hanno perso la vita a causa della fame e della malnutrizione. Un dato allarmante che porta il totale delle morti legate alla fame a 162, di cui ben 92 sono bambini, dall’inizio del conflitto ad ottobre 2023. Ma non è solo la fame a mietere vittime: oltre 80 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi aerei israeliani, di cui 49 mentre cercavano disperatamente aiuti. Ti sei mai chiesto come possa una popolazione sopravvivere in queste condizioni?

Willemen ha evidenziato la gravità della situazione affermando: “C’è poco da indicare che un aiuto sufficiente arriverà con regolarità”. Le operazioni di distribuzione degli aiuti umanitari sono spesso caratterizzate da caos e violenza, con la popolazione che corre il rischio di essere colpita mentre cerca di accedere a cibo e materiali di soccorso. È un quadro davvero desolante.

Le critiche alla politica di Israele

Negli ultimi giorni, le critiche alla politica di Israele riguardo alla fame a Gaza si sono intensificate. Un sistema globale di monitoraggio della fame ha messo in guardia su un “scenario peggiore di carestia” che si sta concretizzando. Nonostante le recenti autorizzazioni per airdrop di aiuti, funzionari delle Nazioni Unite hanno denunciato questa strategia come costosa e inefficace, chiedendo un accesso umanitario senza ostacoli. Ti sembra giusto che in una situazione così disperata le strade per ricevere aiuto siano così complicate?

Philippe Lazzarini, capo dell’UNRWA, ha dichiarato: “Se c’è volontà politica di permettere airdrop – che sono altamente costosi, insufficienti e inefficienti – ci dovrebbe essere volontà simile per aprire i valichi di frontiera”. Eppure, sembra che la via per una vera soluzione sia ancora lontana.

Testimonianze sul campo

Sul campo, le testimonianze di chi cerca aiuto raccontano una realtà drammatica. Ibrahim Mekki, un palestinese del campo profughi di Nuseirat, ha descritto la sua esperienza: “Ho aspettato per almeno sei ore, rischiando di essere colpito dalle forze israeliane, solo per ottenere qualche sacco di pasta”. Questa è la vita quotidiana di molti, intrappolati in un gioco pericoloso per la sopravvivenza. Come si vive con una tale costante paura?

Le Nazioni Unite hanno riferito che almeno 1.373 cercatori di aiuto sono stati uccisi a Gaza da maggio, la maggior parte colpiti mentre tentavano di accedere ai rifornimenti. Willemen ha descritto un recente episodio in cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco su palestinesi in cerca di aiuto, evidenziando la quotidianità della violenza e del caos nell’area. Eppure, nonostante le critiche internazionali e il numero crescente di vittime, il supporto degli Stati Uniti a Israele continua. Il rappresentante speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha visitato Gaza, affermando che la missione era volta a “creare un piano per fornire cibo e aiuto medico alla popolazione”. Tuttavia, le speranze di una soluzione duratura sembrano sempre più flebili.