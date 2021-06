Cristel Carrisi mamma per la terza volta: Al Bano e Romina di nuovo nonni

Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è incinta del suo terzo figlio.

Dopo la nascita di Kay e Cassia Cristel Carrisi sta per diventare madre per la terza volta: Al Bano Carrisi e Romina Power avranno un terzo nipotino.

Cristel Carrisi incinta del terzo figlio

Cristel Carrisi aspetterebbe il suo terzo bebè e, dopo la nascita dei piccolo Kay (di 3 anni) e Cassia (di 2 anni) Al Bano e Romina potranno abbracciare il loro terzo nipote.

La figlia dei due cantanti non ha ancora confermato la notizia pubblicamente, e del resto anche per quanto riguarda le sue altre due gravidanze Cristel aveva preferito viverle nel massimo riserbo. Cristel abita in Croazia insieme al marito Davor Luksic, con cui è convolata a nozze nel 2016.

Cristel Carrisi: la maternità

Dopo la nascita del suo primo figlio Cristel Carrisi non ha condiviso molto della sua vita privata, e del resto da sempre la figlia di Al Bano e Romina ha specificato di voler proteggere la sua privacy e quella dei suoi due bambini.

La notizia della sua seconda gravidanza era stata data in diretta tv dal padre, Al Bano, mentre Cristel aveva preferito vivere quel momento nel massimo riserbo.

Cristel Carrisi: il ricordo della sorella

Come sua madre Romina e gli altri suoi fratelli Cristel Carrisi non ha mai dimenticato sua sorella Ylenia e non ha perso occasione per dedicare alla ragazza scomparsa i suoi messaggi d’affetto. Al Bano, a differenza dell’ex moglie, ha più volte affermato di credere che sua figlia sia morta.

La secondogenita di Cristel si chiama Cassia Ylenia proprio in omaggio alla sorella, di cui si sono perse le tracce nel 1994.

Sui social la madre della ragazza, Romina Power, non ha mai smesso di parlare di lei e di ricordarla, tenendo viva in sé la speranza di poterla un giorno riabbracciare: “I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno un senso del tempo che passa. Tuttavia, su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto difficile possa essere il nostro Karma, non c’è fine all’amore e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore splendere per sempre”, ha scritto la cantante in occasione del 50esimo compleanno della figlia scomparsa.