Cristian Totti innamorato di Melissa Monti: spuntano le prime foto

Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi, è innamorato di Melissa Monti.

Anche se i due stanno insieme da quasi un anno, soltanto nelle ultime ore è apparsa la prima foto social.

Cristian Totti innamorato di Melissa Monti

Tale padre tale figlio, almeno in fatto di donne. Cristian Totti è fidanzato da quasi un anno con Melissa Monti, ma i due hanno deciso di tenere la love story lontano dai riflettori. Eppure, nelle ultime ore, hanno infranto la regola condividendo sui social una foto che li ritrae insieme.

Cristian Totti e Melissa Monti: spunta la prima foto

Nello scatto in questione, Cristian immortala la sua dolce metà mentre è intenta a truccarsi in bagno. Melissa è davvero bellissima e dimostra di più dell’età che ha. Anche se si hanno poche informazioni sul suo conto, la Monti dovrebbe essere coetanea del giovane Totti. La prima foto social li porterà a condividere altri momenti? Staremo a vedere.

Chi è Melissa Monti?

Melissa Monti, così come Cristian Totti, è molto riservata. Non a caso, il suo profilo Instagram è privato. Stando alle prime informazioni, sembra che la ragazza voglia diventare un’attrice. Ha già preso parte ad alcuni film, come La grande bellezza, e fiction come Mi chiamo Maya e Solo per amore.