Cristiana Capotondi, battuta pungente sull'ex fidanzato Nicolas Vaporidis: i due non sembrano essere in buoni rapporti.

Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporodis sono stati fidanzati tanti anni fa, ma la partecipazione dell’attore all’Isola dei Famosi ha fatto tornare in auge il loro rapporto. L’interprete ha lanciato una battuta pungente che non è piaciuta ai fan del naufrago.

Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis

Per un certo periodo solo colleghi, Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis si sono conosciuti sul set di Notte prima degli esami. Tra un ciack e l’altro, si sono follemente innamorati e hanno dato inizio ad una storia che ha appassionato milioni di fan. Sono stati insieme per un anno, poi la relazione è naufragata. In una vecchia intervista, Nicolas aveva ammesso:

“Con Cristiana ci siamo scannati. Ci tiravamo i piatti, ci siamo mandati a quel paese. Ma è stato un grande amore. Anche se non siamo amici, le voglio bene e sono fiero dei suoi successi. È una bella persona. Con lei ho vissuto un momento importante della vita. Quando è finita è finita. Con Cristiana eravamo molto confusi, ma anche questo aiuta a crescere”.

La battuta di Cristiana Capotondi su Nicolas Vaporidis

Stando alle vecchie dichiarazioni di Nicolas, tra lui e Cristiana non c’è alcun tipo di rapporto. Non si sentono e non si vedono da anni, ma lui è molto affezionato a lei. Dello stesso parere, però, non sembra la Capotondi. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha lanciato una battuta a dir poco pungente. Adesso che Vaporidis è concorrente dell’Isola dei Famosi, si è ritrovata a seguire il reality honduregno? Cristiana ha tuonato:

“Nicolas all’Isola dei Famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La7 e nei film sulle piattaforme”.

La Capotondi non segue Vaporidis

Non solo non segue Nicolas, Cristiana ha fatto intendere che non ama neanche i reality. I fan, quindi, devono mettersi l’anima in pace: non la vedranno mai in format di questo tipo.