Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi sono stati avvistati mentre passeggiavano per le vie di Roma. La coppia si è lasciata un anno fa e l’attrice ha avuto una figlia insieme a un’altra persona. Nonostante questo i due continuano a restare uniti.

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi: il rapporto

Dopo la nascita della sua prima figlia Cristiana Capotondi ha rotto il silenzio sulla sua separazione da Andrea Pezzi, avvenuta in maniera pacifica e dopo una storia d’amore lunga e importante. I due hanno mantenuto buoni rapporti e in queste ore sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi per le vie di Roma. Nonostante questo i due hanno chiarito di non formare più una coppia ma di considerarsi comunque “famiglia” l’uno per l’altra.

“Io e Andrea separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui”, ha specificato l’attrice dopo la nascita della sua prima figlia e mantenendo il più totale riserbo in merito alla sua vita privata e all’identità del suo nuovo compagno.