Cristiano Malgioglio ha avuto una moglie in passato? L’indiscrezione

Cristiano Malgioglio in passato è stato sposato con una donna? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Cristiano Malgioglio è senza dubbio il paroliere più famoso della tv ed è dichiaratamente gay. Nelle ultime ore però ha preso piede un’indiscrezione secondo cui il famoso personaggio tv sarebbe stato sposato in passato, e per altro con una donna.

Secondo Dagospia la misteriosa donna in questione sarebbe Maria Schneider, icona di Ultimo Tango a Parigi. I due hanno collaborato alla realizzazione di un disco e, in passato, sarebbero stati spesso avvistati insieme a cena. Malgioglio non ha confermato tale indiscrezione e in molti si chiedono se il paroliere più famoso della tv romperà il silenzio in merito alla vicenda. In passato Malgioglio ha anche confessato che l’unica donna che avrebbe voluto sposare sarebbe stata proprio Maria Schneider.

Cristiano Malgioglio: la vita privata

Spesso in tv Cristiano Malgioglio ha parlato delle sue numerose storie d’amore e di recente ha confessato di stare vivendo una relazione a distanza che gli darebbe felicità. “Se oggi non ho una grande relazione, è perché mi fa paura tutto, mi fa paura la persona che deve vivere con me. Io voglio preoccuparmi della mia persona e amare a distanza. Ho una relazione a distanza molto bella, ne ho avuta più di una, ma tutte finite per colpe mie.

Quando subentrano storie molto importanti, mi spavento e voglio fuggire”, ha confessato il personaggio tv, che non ha mai confessato l’identità dei propri partner.