Cristiano Malgioglio, l’ultima telefonata con Raffaella Carrà: “Era un addio”

Cristiano Malgioglio ha raccontato con commozione l'ultima telefonata intercorsa tra lui e Raffaella Carrà.

Cristiano Malgioglio ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Raffaella Carrà, che anche a lui – nonostante la loro lunga amicizia – aveva tenuto segreta la sua malattia.

Raffaella Carrà: il dolore di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è stato legato a Raffaella Carrà da un profondo e duraturo legame d’amicizia, e proprio lui aveva scritto alcuni dei più importanti successi della cantante (come Forte Forte Forte, Ciak e Innamorata).

La notizia della scomparsa della celebre conduttrice (avvenuta il 5 luglio a causa di un tumore) ha lasciato sotto shock il paroliere più famoso della tv, che è scoppiato in lacrime ricordando la loro ultima telefonata. “Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ”Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’.

Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora so che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo”, ha dichiarato Malgioglio, che aveva visto la conduttrice per l’ultima volta pochi mesi fa (quando era uscito dalla casa del Grande Fratello Vip).

Cristiano Malgioglio e Raffaella Carrà: l’ultimo incontro

Cristiano Malgioglio e Raffaella Carrà si erano visti per l’ultima volta pochi mesi fa, quando il paroliere più famoso della tv aveva lasciato (per la seconda volta) il Grande Fratello Vip.

Lui stesso ha confessato che la showgirl avesse organizzato una cena in casa sua: “Aveva fatto una cena per me, è stata meravigliosa. Le raccontai tante cose e abbiamo riso come matti. Raffaella con me si divertiva molto, aveva il dono della risata. A casa era una donna normalissima, non era la star che tutti conosciamo. Era la persona più semplice che potesse esistere. La sua morte mi ha spiazzato non mi ha mai parlato della sua malattia, sono stato malissimo”, ha dichiarato Malgioglio.

Raffaella Carrà: la malattia e la morte

Raffaella Carrà ha preferito tenere segreta la sua malattia, contro cui sembra stesse combattendo già da diversi mesi. I funerali della celebre conduttrice, showgirl e cantante si svolgeranno a Roma venerdì 9 luglio e la camera ardente sarà allestita al Campidoglio.