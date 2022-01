Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si concedono una fuga romantica con un jet privato

Pesce fresco e verdure: ecco la cena di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Madrid

Cristiano Ronaldo, stella del Manchester United ed ex Juventus, ha approfittato del Weekend libero per una fuga romantica a Madrid, a bordo di un jet privato, con la sua compagna Georgina Rodriguez.

Cena romantica a Madrid per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Un volo di 2 ore e 30 circa nel lusso totale, partenza Manchester direzione Madrid. L’attaccante portoghese non è stato convocato per la partita di oggi, 15 gennaio 2022, contro l’Aston Villa. Queste “ferie” ha deciso di sfruttarle al meglio, portando a cena Georgina in un ristornate tristellato di Madrid.

Ronaldo e Georgina a cena a Madrid: il ristorante

Si tratta del ristorante “Cenador de Amós Restaurant“, dello chef Jesús Sánchez.

Nessuna conferma da parte di Sánchez, in quanto una delle caratteristiche principali del ristorante è proprio la riservatezza. Molto ambito, ha ricevuto la terza stella Michelin nel 2020. Ronaldo era già cliente abituale del ristorante, dato che ha militato tra le fila del Real Madrid.

Ronaldo e Georgina a cena a Madrid: cosa hanno mangiato

Le storie su Instagram postate dalla coppia hanno mostrato prima il loro aperitivo sulla terrazza dell’hotel “Rosewood Villa Magna Hotel“, dove ha sede il ristorante.

Bridisi analcolico per il salutista Cr7, che ha dichiarato di bere solo a capodanno per il brindisi. Dopo aver terminato l’aperitivo, la coppia è andata a cena. Il menù scelto era a base di verdure e pesce fresco, ed avrebbero speso intorno agli 86 euro a testa. Una cena sobria ed elegante per Ronaldo e la sua compagna.