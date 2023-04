Secondo voci di corridoio sempre più insistenti, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno vivendo una profonda crisi. Sembra che il calciatore sia molto stanco di alcuni atteggiamenti della madre dei suoi figli.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, insieme dal 2016, sono in crisi. Questo, almeno, è quanto sostengono i beninformati. Sembra addirittura che il calciatore della squadra Al Nassr abbia rimandato le nozze con la madre dei suoi figli. L’uomo non gradirebbe molto l’esposizione mediatica della sua dolce metà, ma ci sarebbero anche altri problemi alla base.

Ronaldo ha tradito Georgina: l’indiscrezione

La crisi, però, non sarebbe nata solo per l’atteggiamento di Georgina, ma anche per alcuni tradimenti di Ronaldo. Secondo i beninformati, Cristiano ha avuto un flirt con un’influencer venezuelana. Quest’ultima, raggiunta dalla stampa, ha dichiarato di aver fatto sesso con il calciatore il 25 marzo 2022. Ovviamente, Ronaldo si è difeso: la notizia “è completamente falsa e diffamatoria“.

Crisi Ronaldo – Georgina: cosa c’è di vero?

La crisi tra Ronaldo e Georgina è reale o si tratta di un modo come un altro per far parlare un po’? I beninformati sostengono che sia tutto vero, tanto che il calciatore è arrivato a definire la compagna come “arrogante e superficiale“. Al momento, è bene sottolinearlo, i diretti interessati non hanno confermato o smentito i problemi di coppia.