Cristiano Ronaldo, è rottura con il Manchester United: c’è anche il Napoli

Cristiano Ronaldo è intenzionato a lasciare il Manchester United dopo un anno dal suo ritorno, e tra le pretendenti ecco spuntare anche il Napoli.

Secondo i tabloid inglesi, Cristiano Ronaldo avrebbe comunicato al Manchester United la sua volontà di esser ceduto per poter ambire ancora una volta alla Champions, e nonostante il suo ingaggio monster, ecco spuntare tra le pretendenti anche il Napoli.

Cristiano Ronaldo lascia Manchester: sondaggio del Napoli

L’esclusione dalla Champions e l’arrivo di Ten Haag al Manchester United avrebbero dovuto fin da subito far suonare il campanello d’allarme in casa Red Devils: Cristiano Ronaldo ora medita l’addio e tra le pretendenti pare esserci anche il Napoli, come riporta The Athletic.

Chiariamo subito: Il Napoli avrebbe chiesto solo informazioni sul giocatore che all’età di 37 percepisce un ingaggio monster da oltre 25 milioni, cifra fuori portata per la filosofia aziendale basata sul risparmio del patron Aurelio De Laurentiis, ma che forse punta alla bellezza della città partenopea e al fascino della Champions per convincere l’agente di CR7 Jorge Mendes a trattare.

Quale futuro per CR7?

Dato l’ingaggio pazzesco, si contano sulle dita di una mano i possibili club interessati al fenomeno portoghese. In pole rimane il Chelsea della nuova proprietà Todd Boehly, così come il Bayern Monaco che con il possibile addio di Lewandowski è alla ricerca di un altro bomber di razza, ma al momento le pretese economiche del calciatore non soddisfano il club bavarese.

Nei giorni scorsi un rumour spento sul nascere aveva accostato CR7 alla Roma del connazionale ed ex allenatore ai tempi del Real Josè Mourinho, ma il feeling con l’ex allenatore non può di certo colmare il gap economico.

Gli unici club che dispongono delle giuste risorse economiche sono il City di Guardiola e il PSG, ma se per i Citizens l’acquisto di Erling Haaland ha rappresentato il colpo dell’estate, per il PSG il rinnovo del contratto di Mbappé a 50 milioni l’anno più circa 120 milioni alla firma e i pesanti ingaggi di Messi e Neymar al momento escludono l’approdo del fenomeno portoghese.