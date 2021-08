Cristiano Ronaldo, il post di addio alla Juventus e gli errori ortografici: “Grazzie”

Non sono passati inosservati gli errori ortografici contenuti nel post con cui Cristiano Ronaldo ha detto addio alla Juventus.

Dopo l’ufficialità dell’addio alla Juventus da parte di Cristiano Ronaldo, il calciatore che si appresta a tornare al Manchester United ha salutato il club bianconero sui social pubblicando un video che ripercorre i tre anni passati al suo interno: in allegato una descrizione scritta da lui, che ha fatto sorridere il web per la presenza di alcuni errori ortografici.

Post di Cristiano Ronaldo su Insagram

CR7 ha salutato i suoi ormai vecchi “tiffosi” (scritto con due F, poi corretto) ringraziandoli per il rispetto ricevuto e dichiarando che avranno sempre un posto nel suo cuore. “Oggi parto da un club fantastico, il più grande d’Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa“, ha esordito sui suoi canali social.

Dopo aver dato cuore e anima per la Juve, ha affermato che amerà sempre la città di Torino fino ai suoi ultimi giorni.

I sostenitori della squadra, ha continuato, “mi hanno sempre rispettato e io ho cercato di ringraziare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Post di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo scritto una bella storia”

Guardandosi indietro, Ronaldo ha realizzato di aver ottenuto graandi soddisfazioni e risultati: magari non tutto ciò che si vuoleva, ma “abbiamo scritto una bella storia insieme“. Il fuoriclasse portoghese ha poi proseguito aggiungendo un brano dell’inno bianconero: “Juve, storia di un grande amore – Bianco che abbraccia il nero – Coro che si alza davvero – Juve per sempre sarà“.

Post di Cristiano Ronaldo: “Grazzie”

Poi la concusione, in cui ha affermato che la Juve farà parte della sua storia così come lui sente di essere parte di quella del club: “Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore“. Nella parte finale del video, convidiso anche nelle storie, non è mancato un secondo errore ortografico che ha scatenato l’ironia del web.

Cristiano ha infatti concluso il suo saluto con un “Grazzie a tutti. Grazzie Juventus“, scrivendo due volte “Grazie” con due zeta. In breve tempo sui social sono comparse decine di commenti ironici, da chi sostiene che CR7 abbia scritto di proposito in maniera errata a chi ha ironizzato con un “a Manchester hanno milioni e Z in abbondanza“.