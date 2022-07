Cristiano Ronaldo non si presenta al raduno del Manchester United

Il ritiro prestagione del Manchester United è iniziato, ma il focus è tutto sull'assenza di Cristiano Ronaldo: CR7 sempre più lontano da Old Trafford

La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sembra essere arrivata agli sgoccioli. Non è andata come tutti speravano la reunion tra CR7 e il club che l’ha lanciato sui palcoscenisci mondiali: la stagione dei Red Devils è stata davvero deludente e Ronaldo sembra pronto a lasciare di nuovo.

Manchester United, Cristiano Ronaldo non si presenta al ritiro

La notizia che rimbalza dall’Inghilterra è di quelle clamorose: Cristiano Ronaldo non si è presentato al primo giorno di ritiro del Manchester United. Il fenomeno portoghese, è importante sottolinearlo, non è presente in accordo con lo stesso club per alcuni “motivi personali” non meglio specificati. Il Manchester avrebbe, infatti, concesso un ulteriore giorno di vacanza a CR7.

La voglia di cambiare aria

L’ultima stagione è stata molto deludente per Ronaldo e per il Manchester United che non è riuscito a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Ronaldo non ha preso bene i cattivi risultati del suo club e, secondo quanto fatto sapere da alcuni organi di stampa inglesi, avrebbe già ufficilamente chiesto la cessione. PSG, Chelsea, Bayern Monaco o un incredibile ritorno in Italia: quale sarà la prossima destinazione di Ronaldo?