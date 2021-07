Cristiano Ronaldo presto zio: la sorella di Georgina aspetta un figlio

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo saranno presto zii: la sorella della modella, Ivana Rodriguez, aspetta il suo primo figlio.

Ivana Garcia, sorella di Georgina Rodriguez, è in attesa del suo primo figlio. Si tratta del primo nipote per la modella che ha conquistato il cuore di Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez presto zia: Ivana Rodriguez è incinta

Molto presto Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo diventeranno zii per la prima volta: Ivana Rodriguez, sorella della modella, ha annunciato via social di essere in attesa di un bebè.

Nell’immagine la ragazza passeggia sulla spiaggia – in evidente stato di gravidanza – in compagnia del fidanzato Carlos Garcia, uno degli artisti più apprezzati da Cristiano Ronaldo (nonché uno dei suoi amici più stretti). Proprio Cr7 avrebbe il merito di aver presentato i due che oggi sono più innamorati e uniti che mai. Da tempo circolano indiscrezioni riguardanti i loro presunti e imminenti fiori d’arancio, ma la coppia non ha mai confermato né smentito la notizia.”Grazie amore mio per darmi la cosa più bella e meravigliosa della vita, una nuova vita.

Ti amo”, ha scritto Ivana nel suo post via social, che ha fatto il pieno di messaggi di congratulazioni da parte di fan, amici e colleghi. Georgina e Ronaldo, che sono molto legati alla coppia, non vedono l’ora di conoscere il cuginetto (o la cuginetta) dei loro 4 bambini.

Georgina Rodriguez: i figli della coppia

Insieme a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha avuto la sua unica figlia, Alana Martina.

La modella ha però confessato più volte di aver cresciuto anche gli altri 3 figli di Cristiano Ronaldo come fossero figli suoi. Il campione infatti prima di conoscere la modella era già padre di Cristiano Jr e, a seguire, dei gemelli Eva e Mateo. Secondo indiscrezioni i tre bambini sarebbero nati per mezzo di madre surrogata, ma Cr7 non ha mai confermato pubblicamente la notizia.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: il matrimonio

Nonostante formino una delle coppie più famose dello show business, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno mantenuto privati alcuni aspetti della loro vita sentimentale. I due sarebbero convolati a nozze – rigorosamente top secret – nel 2019. Secondo le voci in circolazione la coppia si sarebbe conosciuta per caso in un negozio d’abbigliamento dove Georgina lavorava come commessa e dove il campione si era recato per fare acquisti: tra loro sarebbe scoccato un immediato colpo di fulmine.