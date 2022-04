Cristiano Ronaldo stringe la gemellina neonata: il dolce scatto social

Il campione del Manchester United, Cristiano Ronaldo, prova a reagire al grandissimo dolore per la perdita del figlio: il dolce scatto con la gemellina

Non sono state settimane facili per il fenomeno del calcio Cristiano Ronaldo. Cr7 ha dovuto convivere con il dolore per la perdita di un figlio: un male che non può avere alcun paragone. La sua compagna Georgina Rodriguez e la gemellina neonata sono però finalmente tornate a casa, e ora la famiglia Ronaldo può davvero provare ad andare avanti.

Cristiano Ronaldo, lo scatto social con la famiglia al completo

“Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi.” Aveva scritto pochi giorni fa sul sui profilo Instagram, Cristiano Ronaldo, che aveva pubblicato una foto della famiglia al completo. La descrizione sotto a quel post era il primo segnale che Ronaldo voleva lanciare per dimostrare di poter reagire e guardare avanti: “Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti.

Il vostro supporto è stato molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete avuto per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo.”

La foto di Ronaldo con la gemellina neonata in braccio

A quel post se ne è aggiunto oggi un’altro, in bianco e nero. Cristiano Ronaldo si mostra a torso nudo, mentre, seduto sul divano, tiene dolcemente fra le braccia la piccola gemellina neonata.

A completamento dello scatto due semplici parole: “Forever Love“. e non serve aggiungere altro.