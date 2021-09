Cristiano Ronaldo subito in gol con il Manchester United

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo subito a segno con il Manchester United. CR7 ha firmato il gol dell'1-0 nel match di Premier League all'Old Trafford contro il Newcastle che segna il suo ritorno in campo con la maglia dei Red Devils, a oltre 12 anni di distanza dall'ultima volta.

Il fuoriclasse portoghese, che quest'estate ha detto addio alla Juventus per tornare nel club che lo ha lanciato ad alto livello, ha approfittato di una respinta corta del portiere Woodman per portare in vantaggio i 'Red Devils' con un tap-in a porta vuota.